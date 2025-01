Gb, delusione "senza sbocchi" a 5 anni dalla Brexit

Una delusione senza sbocchi. È il sentimento che, numeri alla mano, sembra prevalere nel Regno Unito a 5 anni dall'accordo di divorzio dall'Ue - firmato dopo un lunga tira e molla negoziale il 24 gennaio 2020, e divenuto esecutivo il primo febbraio - che suggellò l'entrata in vigore definitiva della Brexit. A cinque anni dal referendum, un sondaggio YouGov rivela che il 55 per cento dei cittadini britannici considera la Brexit un errore, contro solo il 30 per cento che la ritiene ancora la scelta giusta. Inoltre, il 62 per cento vede la Brexit più come un fallimento che un successo, mentre solo l'11 per cento ha un'opinione opposta.