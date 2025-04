Gb, boom di furti nel paese di Miss Marple

Nel 2024, il villaggio di Neather Wallop, famoso per la serie di Miss Marple, ha registrato un record di 98 furti, senza che la polizia riuscisse a individuare i colpevoli. La situazione è particolarmente sorprendente in un paese coeso come Neather Wallop, dove gli abitanti solitamente si conoscono bene. Tuttavia, la polizia interviene solo nei casi di furto con scasso nelle abitazioni, escludendo strutture esterne come capanne e rimesse. Questa decisione ha spinto i residenti a rivolgersi alla polizia solo per ottenere documenti per risarcimenti assicurativi, senza alcuna indagine approfondita sui crimini.