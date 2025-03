Gb, arriva il riconoscimento facciale permanente

Il quartiere di Croydon a Londra diventa il primo nel Regno Unito a installare sistemi di riconoscimento facciale permanenti, una tecnologia già utilizzata da due anni a Londra tramite furgoni mobili per identificare sospetti. Sebbene le telecamere funzioneranno solo sotto la supervisione della polizia, l'iniziativa ha sollevato preoccupazioni riguardo alla privacy. A livello globale, l'uso del riconoscimento facciale varia, con la Cina che lo integra nel sistema di credito sociale e alcuni Stati Uniti che lo vietano per timori di discriminazione. In Gran Bretagna, attivisti denunciano l'assenza di una regolamentazione adeguata, sottolineando la mancanza di un dibattito pubblico e la scarsità di supervisione legale, nonostante le promesse delle autorità di cancellare i dati non segnalati.