Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
DOPO I FATTI DI SYDNEY

Gb, "arrestare chi incita all'Intifada globale"

La polizia metropolitana ha chiesto un giro di vite. Alcuni corpi come quelli di West Midlands, Hampshire e Devon

di Isabella Josca
20 Dic 2025 - 12:27
01:34 
video evidenza