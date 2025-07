Gb, addio al lussuoso Royal Train

Amato dalla Regina Elisabetta, ma troppo caro da mantenere per il figlio Carlo, il lussuoso Royal Train presto andrà in pensione con il suo carico di ricordi storici che corrono lungo i binari della British Railways dal lontano 1840, data dell'entrata in servizio sotto il regno della Regina Vittoria. Elevati i costi di manutenzione e di utilizzo; circa 30mila sterline a singolo viaggio. E di viaggi il Royal Train ne fa sempre meno, dopo la scomparsa della mai dimenticata Elisabetta II a cui invece piaceva viaggiare cullata lungo le tratte ferroviarie del Regno.