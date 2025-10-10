Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
L’intesa per la pace

Gaza, Witkoff: "Non avremmo l'accordo senza il duro lavoro di Netanyahu"

Lo ha detto durante la conferenza stampa tenuta con il primo ministro israeliano e Jare Kushner

10 Ott 2025 - 12:17
00:35 

"Il compito più duro spettava al primo ministro che aveva il compito di proteggere questo Paese. Quanto doveva essere duro nei confronti di Hamas, quando essere flessibile, quando non esserlo. Penso sempre tra me, che non saremmo mai arrivati a questo punto senza il primo ministro. Il mio presidente crede che il primo ministro Netanyahu abbia fatto chiamate molto difficili". Lo ha detto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, durante una conferenza stampa con lo stesso Netanyahu e il genero e consigliere del presidente Usa, Jared Kushner.