Gaza, Witkoff: "Non avremmo l'accordo senza il duro lavoro di Netanyahu"

"Il compito più duro spettava al primo ministro che aveva il compito di proteggere questo Paese. Quanto doveva essere duro nei confronti di Hamas, quando essere flessibile, quando non esserlo. Penso sempre tra me, che non saremmo mai arrivati a questo punto senza il primo ministro. Il mio presidente crede che il primo ministro Netanyahu abbia fatto chiamate molto difficili". Lo ha detto l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, durante una conferenza stampa con lo stesso Netanyahu e il genero e consigliere del presidente Usa, Jared Kushner.