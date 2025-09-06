Israele lancia volantini per intimare ai gazawi di evacuare verso sud

Un volantino in arabo con la cartina di Gaza: su quel foglietto è scritto il destino degli abitanti della Striscia. L'esercito israeliano li ha lanciati su Gaza City, ormai controllata al 40%, per indicare imminenti attacchi e invitare gli abitanti ad andare verso sud, ad Al Mawasi o a Khan Younis. Intanto è stato demolito un altro grattacielo dove, secondo i militari dello Stato ebraico, Hamas aveva installato dei punti di osservazione e di raccolta delle informazioni sui movimenti dei soldati, disseminando i paraggi di ordigni esplosivi per farli saltare al loro passaggio.