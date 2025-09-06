Logo Tgcom24
Israele lancia volantini per intimare ai gazawi di evacuare verso sud

Lo Stato ebraico lancia dall'alto foglietti"in arabo per annunciare imminenti attacchi su Gaza City

di Paola Nürnberg
06 Set 2025 - 20:17
01:34 

Un volantino in arabo con la cartina di Gaza: su quel foglietto è scritto il destino degli abitanti della Striscia. L'esercito israeliano li ha lanciati su Gaza City, ormai controllata al 40%, per indicare imminenti attacchi e invitare gli abitanti ad andare verso sud, ad Al Mawasi o a Khan Younis. Intanto è stato demolito un altro grattacielo dove, secondo i militari dello Stato ebraico, Hamas aveva installato dei punti di osservazione e di raccolta delle informazioni sui movimenti dei soldati, disseminando i paraggi di ordigni esplosivi per farli saltare al loro passaggio.

