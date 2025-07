Gaza, un internet café sul mare completamente distrutto

Le bombe a Gaza continuano a cadere, provocando decine di morti, nonostante gli sforzi degli Stati Uniti e del Qatar per mediare una tregua tra Israele e Hamas. L'episodio più cruento di un'ennesima giornata di guerra si è verificato in un popolare internet café sul lungomare, frequentato anche da giornalisti nella parte occidentale della Striscia: ci sono vittime. Un raid che ha fatto seguito a un nuovo ordine di evacuazione dell'Idf per la fascia costiera settentrionale, dove si trova Gaza City.