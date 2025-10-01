Gaza, ultimatum di Trump a Hamas: "Risposta entro il weekend"

L'ultimatum di Trump a Hamas è stato chiaro. Pochi giorni - al massimo entro il fine settimana - per rispondere al piano di pace presentato alla Casa Bianca insieme a Netanyahu. Ieri sera a Doha una delegazione dei miliziani palestinesi ha incontrato i mediatori qatarini e il capo dell'intelligence turca, inviato nell'emirato direttamente da Erdogan. Tante speculazioni, poche certezze sul futuro delle trattative. Fonti di Hamas, citate dalla Bbc, dicono che probabilmente il piano non sarà accettato perché fa solo gli interessi di Israele. I nodi più difficili da sciogliere sono la richiesta di disarmo e la formazione della ISF, una forza di stabilizzazione internazionale a guida americana che dovrebbe schierarsi nelle aree al momento sotto il controllo delle truppe israeliane. Quella forza è equiparata da Hamas a una nuova forma di occupazione. A sostenere il piano i paesi arabi e musulmani, l'Onu, l'Unione europea, la Russia e il Vaticano. "Sembra una proposta realista, speriamo che Hamas accetti", ha detto Papa Leone XIV.

