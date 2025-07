Gaza, Trump: "Israele accetta una tregua di 60 giorni, ora tocca ad Hamas"

"Siamo pronti ad un accordo, ma servono garanzie sulla fine della guerra". Con queste parole il funzionario di Hamas Taher al-Nunu, ha dichiarato che il gruppo è "disponibile e seriamente intenzionato a raggiungere un'intesa", raccogliendo così l'annuncio del presidente americano Donald Trump di una apertura da parte di Israele a una tregua di 60 giorni nella guerra a Gaza. "I miei rappresentanti hanno avuto un lungo e produttivo incontro con gli israeliani, che accettano le condizioni necessarie per finalizzare il cessate il fuoco", scrive Trump su Truth, sottolineando il ruolo dei mediatori quatarioti ed egiziani. L'annuncio precede la nuova visita a Washington del premier israeliano Benjamin Netanyahu. Proprio mentre Tel Aviv sembra aprire la strada a un stop alle armi a Gaza, sale la tensione contro un'altra milizia, questa volta sciita, coinvolta in questi anni di guerra, ovvero gli houti in Yemen. "Saranno trattati come Teheran", minaccia il ministro della Difesa israeliano Israel Katz.