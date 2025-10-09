Gaza, Trump annuncia l'accordo: "Ostaggi liberi"

L'annuncio arriva prima da Donald Trump sul suo social Truth: "Sono molto orgoglioso di confermare che Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per la prima fase del nostro piano di pace: questo significa che molto presto gli ostaggi saranno liberi e Israele ritirerà le sue truppe secondo una linea concordata". Parole che hanno subito fatto il giro del mondo - a Gaza era piena notte - poi confermate alla stampa dai mediatori nel negoziato, Egitto - che sta ospitando le delegazioni per i colloqui - Qatar e Turchia. Così, due anni e due giorni dopo il massacro del 7 ottobre e la durissima offensiva militare di Israele nella Striscia, è arrivata la svolta. La firma è slittata al pomeriggio, dopo la riunione del gabinetto di sicurezza israeliano che dovrà ratificare l'accordo.