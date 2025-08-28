Gaza, Tajani: "Italia e Arabia Saudita al lavoro su cessate il fuoco"

"Fermare le guerre - tanto in Medio Oriente quanto in Ucraina - con un pressing diplomatico che scardini il muro contro muro. E' la strada che dobbiamo continuare a percorrere con tenacia", dichiara il ministro degli Esteri Tajani dopo aver incontrato a Roma l'omologo saudita Faisal bin Farhan al Saud. In una nota congiunta, poi, entrambi i ministri rigettano ogni ipotesi di sfollamento della popolazione palestinese da Gaza e ribadiscono la necessità di assicurare subito corridoi umanitari per assistere i civili. "L'Italia - aggiunge Tajani - è pronta a partecipare a una missione sotto egida Onu guidata dall'Arabia Saudita per costruire uno Stato palestinese una volta cessate le ostilità". "Incessante il nostro impegno - assicura il vicepresidente del Consiglio - anche per favorire una pace giusta e duratura, con un trattato ad hoc, in Ucraina". "Escluso in ogni caso - conclude Tajani - l'invio di nostri militari sul campo".