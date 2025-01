Gaza, Tajani: il cessate il fuoco opportunità unica per la regione

Il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, sarà il 20 gennaio in missione in Israele e Palestina, dove incontrerà il presidente israeliano Isaac Herzog, il ministro degli Affari Esteri israeliano, Gideon Saar e il primo ministro e ministro degli Affari esteri e degli emigrati palestinese, Mohammed Mustafa. "La mia visita vuole testimoniare l'impegno dell'Italia per consolidare la pace tramite il dialogo e per costruire un futuro di speranza in Medio Oriente", ha dichiarato il ministro Tajani. "L'entrata in vigore dell'accordo offre un'opportunità storica per il popolo israeliano, per il popolo palestinese e per l'intera regione", ha proseguito il ministro, sottolineando come l'Italia abbia sostenuto tutti gli sforzi di mediazione per porre fine alle ostilità e sia pronta a fare la sua parte, assieme ai partner internazionali, per contribuire a garantire la pace e favorire la ricostruzione.