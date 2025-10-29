Gaza, squadre egiziane al lavoro per trovare i resti degli ostaggi

Gli escavatori al lavoro nella sabbia per recuperare i resti delle vittime
Continua il lavoro delle squadre egiziane che stanno aiutando nelle ricerche dei corpi degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia di Gaza. Gli escavatori al lavoro nella sabbia per recuperare i resti delle vittime
