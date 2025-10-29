Logo Tgcom24
ESCAVATORI AL LAVORO

Gaza, squadre egiziane al lavoro per trovare i resti degli ostaggi

Gli escavatori al lavoro nella sabbia per recuperare i resti delle vittime

29 Ott 2025 - 13:51
00:49 

Continua il lavoro delle squadre egiziane che stanno aiutando nelle ricerche dei corpi degli ostaggi israeliani ancora nella Striscia di Gaza. Gli escavatori al lavoro nella sabbia per recuperare i resti delle vittime