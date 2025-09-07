Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LA "QUOTIDIANITA' "

Gaza, sotto le bombe e in fila per il cibo

Scene tristemente ordinarie a Gaza City e non solo

07 Set 2025 - 09:26
01:01 
video evidenza
gaza city

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri