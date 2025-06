Le Forze di difesa israeliane hanno diffuso un video che mostrerebbe le truppe dello Stato ebraico in azione nel nord di Gaza. In un altro video, l'Idf sostiene di mostrare lo smantellamento di un tunnel utilizzato dai militanti di Hamas nel 2014 per uccidere quattro soldati israeliani. Circa 50 ostaggi rimangono prigionieri di Hamas: si ritiene che almeno 20 siano ancora vivi.