Mondo
dopo l'ingresso israeliano a gaza city

Gaza, si intensifica l'esodo dei palestinesi: le immagini

Secondo l'Onu, l'ultima"escalation "si tradurrà in ulteriori uccisioni, ulteriori sofferenze insopportabili, distruzione insensata e crimini atroci"

26 Ago 2025 - 19:18
00:34 

Si intensifica l'esodo dei palestinesi dalla Striscia di Gaza dopo l'ingresso delle truppe israeliane a Gaza City. Secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, "questa ulteriore escalation si tradurrà in un ulteriore esodo forzato di massa, ulteriori uccisioni, ulteriori sofferenze insopportabili, distruzione insensata e crimini atroci". E ha aggiunto: "Invece di intensificare questa guerra, il governo israeliano dovrebbe impegnarsi al massimo per salvare le vite dei civili di Gaza, consentendo il pieno e incondizionato flusso di aiuti umanitari".

