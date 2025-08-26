Gaza, si intensifica l'esodo dei palestinesi: le immagini

Si intensifica l'esodo dei palestinesi dalla Striscia di Gaza dopo l'ingresso delle truppe israeliane a Gaza City. Secondo l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, "questa ulteriore escalation si tradurrà in un ulteriore esodo forzato di massa, ulteriori uccisioni, ulteriori sofferenze insopportabili, distruzione insensata e crimini atroci". E ha aggiunto: "Invece di intensificare questa guerra, il governo israeliano dovrebbe impegnarsi al massimo per salvare le vite dei civili di Gaza, consentendo il pieno e incondizionato flusso di aiuti umanitari".