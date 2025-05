Gaza, scontro in Aula: bocciata la mozione dell'opposizione

In un’aula semivuota e con l’assenza del governo, la maggioranza ha bocciato la mozione unitaria di PD, AVS e M5S sulla guerra a Gaza, approvando la propria. L’opposizione insorge: Angelo Bonelli attacca le scelte italiane, ricordando le vittime e criticando il voto contrario sulla revisione dell’accordo UE-Israele. Fratoianni accusa l’esecutivo di essere “complice dei massacri” e in Aula sventolano bandiere palestinesi. Conte, prima del flash mob, mostra un vecchio tweet di Meloni in cui condannava i morti a Gaza. Schlein parla di “immobilismo disonorevole” mentre gli aiuti umanitari restano bloccati al confine.