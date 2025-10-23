Gaza, Rubio: "Annessione Cisgiordania minaccia per la pace"

La mossa del Parlamento israeliano verso l'annessione della Cisgiordania minaccia il piano di Donald Trump per la pace a Gaza. È quanto ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti prima di partire per Israele. Il riferimento è al fatto che ieri la Knesset ha approvato in prima lettura un disegno di legge che applicherebbe la sovranità israeliana a tutti gli insediamenti della Cisgiordania, nonché un altro disegno di legge più limitato per annettere un importante insediamento urbano, nonostante l'opposizione del premier Netanyahu e della maggior parte del suo partito