Gaza, ripristinata la tregua

"Potremmo eliminare Hamas facilmente. Eppure la tregua è in vigore", scandisce dall'Air force one Donald Trump, tutore e padrino dell'accordo sancito 18 giorni fa e messo in discussione con i nuovi raid delle ultime ore. Da Washington, ma idealmente alle sue spalle, parla anche il vice Vance: "Quelle in corso sono scaramucce, l'intesa reggerà". Lo stesso Idf ha annunciato che dalle 9 è stato ripristinato il cessate il fuoco, di fatto violato nelle ore precedenti, quando Netanyahu ha ordinato massicci raid sulla Striscia. All'improvviso il mondo torna ad afferrare un nuovo bollettino di guerra, identico a quelli che per due anni, dal 7 ottobre 2023 in poi, hanno fotografato quotidianamente il bilancio di morte nell'exclave. I numeri non parlano di "scaramucce", come le ha definite Vance. Almeno 100 le vittime, soprattutto civili.