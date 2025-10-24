Gaza, rientra in Thailandia il corpo di un ostaggio ucciso il 7 ottobre

Sonthaya Oakkharasri, 30 anni, lavorava come agricoltore nel kibbutz Be'eri, dove fu ucciso dai terroristi
Il corpo di un lavoratore thailandese rapito nel sud di Israele durante l'attacco di Hamas il 7 ottobre 2023 è stato restituito alla Thailandia, dove è stato accolto con una breve cerimonia all'aeroporto di Bangkok. I rappresentanti dei governi thailandese e israeliano hanno deposto corone di fiori sulla bara di Sonthaya Oakkharasri, 30 anni, prima che fosse caricata su un veicolo per il viaggio di ritorno alla sua casa nel nord-est del paese. Sonthaya era uno dei 31 cittadini thailandesi presi in ostaggio a Gaza. Lavorava come agricoltore nel kibbutz Be'eri, dove fu ucciso dai terroristi e il suo corpo poi era stato portato nella Striscia. La sua morte è stata poi confermata nel maggio 2024. Ben 45 thailandesi sono morti nell'attacco.