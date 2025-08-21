Logo Tgcom24
le immagini delle macerie

Gaza, raid aereo di Israele sul campo profughi di Deir al-Balah

L'attacco ha distrutto circa 100 tende che ospitavano persone già fuggite dai combattimenti in altre zone della Striscia

21 Ago 2025 - 14:48
01:00 

L'aviazione israeliana ha sferrato un attacco aereo nel centro di Gaza, colpendo un campo profughi vicino all'ospedale Al-Aqsa a Deir al-Balah. Sebbene non siano state segnalate vittime, l'attacco ha distrutto circa 100 tende che ospitavano persone già fuggite dai combattimenti in altre zone della Striscia. Dal luogo dell'attacco si sono alzate colonne di fumo e le fiamme si sono rapidamente propagate nei rifugi di fortuna. Le squadre della protezione civile si sono precipitate sul posto per spegnere le fiamme. Le famiglie, molte delle quali con bambini, sono rimaste a setacciare le ceneri di quel poco che erano riuscite a portare con sé durante le precedenti evacuazioni.

