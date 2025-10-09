Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Video
Speciale Il conflitto in Medioriente
cosa prevede

Gaza, raggiunto l'accordo in 20 punti

Ma restano nodi sul disarmo di Hamas

di Elia Milani
09 Ott 2025 - 12:49
01:14 

Un accordo che si basa sulla prima fase del piano in 20 punti presentato da Trump, che entra in vigore subito dopo la firma. Ecco il dettaglio: è previsto il rilascio di ostaggi (48), liberazione di prigionieri palestinesi (circa 2000: 250 ergastolani più 1700 palestinesi arrestati da inizio guerra a Gaza), ingresso degli aiuti umanitari.

24 ore per il ritiro (o riposizionamento come dice l'Idf) delle truppe: in una prima fase il 55% di Gaza sarà sotto la giurisdizione dell'Idf, nella seconda fase 40%, terza fase 15% di Gaza sotto controllo Idf. Dopo 72 ore si passerà al rilascio degli ostaggi. Ma restano alcuni nodi fondamentali: in questa fase non si fa ancora riferimento al disarmo di Hamas (un argomento spinoso: Israele dice "avverrà con le buone o con le cattive"). Hamas ha sempre detto di non volere il totale disarmo. Per quanto riguarda il futuro dell'amministrazione di Gaza, Hamas non vuole Tony Blair a capo del Board of Peace che dovrebbe gestire la Striscia. Si ipotizza la presenza di una forza internazionale.

guerra israele hamas