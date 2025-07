Gaza, proseguono senza sosta i raid di Israele

Una violenta esplosione è stata registrata nella Striscia di Gaza all'alba di martedì 1° luglio, mentre i raid israeliani proseguono senza sosta nell'exclave palestinese. Nelle scorse ore le forze israeliane hanno ucciso almeno 74 persone con attacchi aerei che hanno causato 30 morti in un bar sul mare e colpi di arma da fuoco che hanno causato 23 morti mentre una folla stava cercando di ricevere aiuti alimentari. L'attacco arriva mentre due funzionari dell'amministrazione statunitense hanno dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe dovuto ospitare il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per colloqui alla Casa Bianca lunedì 7 luglio, con il capo della Casa Bianca pronto a intensificare i suoi sforzi per mediare un cessate il fuoco, un accordo per la liberazione degli ostaggi e la fine alla guerra.