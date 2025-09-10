Gaza, proseguono i raid israeliani: morti e feriti all'alba

Almeno 14 persone sono rimaste uccise nelle scorse ore a causa dei massicci bombardamenti delle Forze di difesa israeliane sulla Striscia di Gaza. Esplosioni sono state viste sulla skyline della Striscia di Gaza, mentre l'esercito dello Stato ebraico intimava ai residenti di Gaza City di evacuare in vista dell'offensiva pianificata per prendere il controllo della città. Mentre Israele descrive Gaza City come l'ultima roccaforte rimasta di Hamas, centinaia di migliaia di persone continuano a lottare in condizioni di carestia. L'allarme è arrivato poche ore prima che Israele lanciasse un attacco contro i leader di Hamas in Qatar, intensificando la sua campagna contro il gruppo militante e mettendo a repentaglio i negoziati per porre fine alla guerra a Gaza.