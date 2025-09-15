Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
Crisi umanitaria nella Striscia

Gaza, prosegue l'esodo di migliaia di palestinesi a causa dei raid israeliani

Molte famiglie sono costrette a rimanere bloccate a causa dei costi per il trasporto e l'alloggio

15 Set 2025 - 12:37
01:01 

Visto l'intensificarsi delle operazioni militari israeliane e degli appelli a evacuare Gaza City, il numero di persone in fuga dalla città è aumentato nelle ultime settimane, secondo le organizzazioni umanitarie. Molte famiglie sono costrette a rimanere bloccate a causa dei costi per il trasporto e l'alloggio, mentre altre, già sfollate più volte, non vogliono spostarsi ulteriormente, non fidandosi della sicurezza in nessuna parte dell'enclave. Secondo il portavoce dell'esercito israeliano, Avichay Adraee, più di 250.000 persone hanno lasciato Gaza City, che ospita circa un milione di abitanti. Le organizzazioni internazionali hanno avvertito che lo spostamento forzato di centinaia di migliaia di persone aggraverà ulteriormente la grave crisi umanitaria in corso. Le località nel sud di Gaza, verso cui Israele sta indirizzando i rifugiati, sono sovraffollate e il costo per il trasferimento è un ulteriore ostacolo per molte persone che non hanno risorse economiche.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri