Gaza prima e dopo la guerra: le immagini della devastazione nella Striscia

Un video drammatico catturato dall'agenzia Associated Press documenta la devastazione della Striscia di Gaza a distanza di un anno dall'inizio della guerra, dopo l'entrata in vigore del cessate il fuoco. Il drone mostra una città trasformata in un mare di macerie, con il cemento che ha sostituito i colori delle località costiere. Gli attacchi hanno colpito duramente le infrastrutture civili, lasciando senza casa il 90% della popolazione e disegnando un futuro incerto per la ricostruzione, che potrebbe richiedere decenni.