Gaza, polizia di Hamas dispiegata in tutta la Striscia dopo il cessate il fuoco

Le forze di polizia gestite da Hamas sono state dispiegate in tutta Gaza dall'inizio del cessate il fuoco con Israele. Gli agenti in uniforme sono stati posizionati nelle strade del sud e del nord della Striscia per mantenere la gente al sicuro e per facilitare la distribuzione degli aiuti umanitari. Il ministero degli Interni, che supervisiona la polizia di Gaza, ha affermato che le forze e i funzionari collaborano con altre agenzie governative e municipali. Verranno intensificati gli sforzi in tutta Gaza per ripristinare l’ordine e attivare tutti i servizi che le agenzie del ministero forniscono ai residenti.