Gli abitanti di Gaza bruciano pezzi di plastica in un inceneritore per produrre carburante utile alla vita quotidiana a Gaza City. "Incontriamo difficoltà perché i fumi contengono tossine, ma dobbiamo continuare a lavorare per soddisfare i bisogni della gente", ha spiegato Asaad al-Arabiya, proprietario di un inceneritore, aggiungendo che "ha bisogno anche di soldi per sostenere" la sua famiglia.