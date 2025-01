Gaza, ostaggi israeliani prigionieri sottoterra anche per 8 mesi

Lo Stato ebraico ha iniziato a consentire ai palestinesi di tornare nella zona nord della Striscia di Gaza, pesantemente distrutta, per la prima volta in oltre un anno di guerra. Un alto funzionario di Hamas, Moussa Abu Marzouk, ha dichiarato ad Al Arabiya che l'organizzazione non intende necessariamente governare la Striscia di Gaza, capendo che servirà un sostegno sia regionale sia internazionale, incluso quello del presidente dell'Autorità Nazionale Palestinese, Mahmoud Abbas. Si è detto inoltre disposto a negoziare con gli Stati Uniti ritenendo Trump "un presidente serio". Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha annunciato che Hamas "libererà giovedì Arbel Yehud e altri due ostaggi". Il gruppo fondamentalista ha intanto consegnato la lista degli ostaggi da liberare: sono ancora vivi 25 su 33. Un ufficiale medico israeliano, citato dal Times of Israel, ha dichiarati che alcuni degli ostaggi rilasciati a Gaza nel cessate il fuoco in corso sono stati tenuti prigionieri nei tunnel di Hamas anche per otto mesi di fila.