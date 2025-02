Gaza, ostaggi e fase due della tregua

Non sarebbe il corpo di Shiri Bibas, quello consegnato da Hamas, insieme alle salme dei figli della donna, Ariel e Kfir e a quella di Oded Liftshits. Lo ha fatto sapere il premier Netanyahu, riportando che secondo le indagini forensi il corpo sarebbe quello di una cittadina palestinese. Hamas ha ammesso che le salme possano essere state scambiate durante l'estrazione dalle macerie dopo i raid aerei israeliani a Gaza. Secondo il premier israeliano Shiri Bibas e i suoi bambini sarebbero stati uccisi brutalmente dai militanti palestinesi. Non si sa se si tratti di un errore o di guerra psicologica da parte di Hamas, ma è certo che la tregua a Gaza è sempre più fragile. "Il cessate il fuoco è stato violato", ha dichiarato il presidente israeliano Herzog, un concetto rimarcato anche dall'inviato statunitense per gli ostaggi Adam Boehler, mentre si aspetta il rilascio di altri sei prigionieri.