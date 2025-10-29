Gaza, nuovo raid israeliano: oltre 100 morti civili, 35 bambini

Un raid massiccio contro obiettivi strategici e terroristi, ha sottolineato l'esercito, mostrando volti, nomi e cognomi degli uomini di Hamas colpiti. Nell'operazione, oltre 100 civili sono morti tra cui 35 bambini, hanno denunciato fonti palestinesi. La tregua, ufficialmente tornata in vigore in mattinata, è appesa a un filo, tra violazioni e accuse reciproche, le provocazioni di Hamas e Netanyahu in bilico tra le pressioni internazionali sulla pace e le spinte interne per un ritorno alla guerra su vasta scala.



Nulla comprometterà il cessate-il-fuoco, ripete Donald Trump, determinato a mantenere la fragilissima tregua. Il Qatar, principale mediatore insieme all'Egitto dell'intesa di Sharm el-Sheikh, spinge Hamas al disarmo, mentre appelli alla moderazione sono arrivati dall'Unione Europea e dall'Onu. Il presidente americano è stato informato prima dei nuovi raid su Gaza. "Israele deve reagire, se viene ucciso un suo soldato", ha spiegato Trump. Ma Washington avrebbe dato il via libera solo a una risposta mirata. In queste ore, l'attenzione resta alta anche sugli ostaggi senza vita ancora nelle mani di Hamas. Sono 13 i corpi da restituire, quattro dovrebbero essere rilasciati nei prossimi giorni.