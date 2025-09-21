Logo Tgcom24
Gaza, nuovi bombardamenti

Le truppe israeliane avanzano lentamente e puntano a prendere il controllo dei Gaza City, il più grande centro urbano della striscia. La fuga dei palestinesi verso sud prosegue

di Elia Milani
21 Set 2025 - 14:24
01:29 

La luce delle esplosioni illumina la notte di Gaza. Ieri sera nuovi bombardamenti che hanno causato ancora morti. Le truppe israeliane avanzano lentamente e puntano a prendere il controllo dei Gaza City, il più grande centro urbano della striscia. La fuga dei palestinesi verso sud prosegue, a piedi o, per chi può permetterselo, in macchina.

