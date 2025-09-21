Gaza, nuovi bombardamenti

Le truppe israeliane avanzano lentamente e puntano a prendere il controllo dei Gaza City, il più grande centro urbano della striscia. La fuga dei palestinesi verso sud proseguedi Elia Milani
La luce delle esplosioni illumina la notte di Gaza. Ieri sera nuovi bombardamenti che hanno causato ancora morti. Le truppe israeliane avanzano lentamente e puntano a prendere il controllo dei Gaza City, il più grande centro urbano della striscia. La fuga dei palestinesi verso sud prosegue, a piedi o, per chi può permetterselo, in macchina.
