Gaza, nuove esplosioni nella notte: il cielo sulla Striscia si illumina

Nella notte si sono verificate diverse esplosioni nel cielo sopra la Striscia di Gaza, mentre prosegue l'operazione militare israeliana. Al momento non è noto se vi siano vittime. Le esplosioni avvengono in un contesto di crescente indignazione per il doppio attacco israeliano di questa settimana contro l'ospedale Nasser, nel sud di Gaza, che ha causato la morte di giornalisti, soccorritori e altre persone. Il bilancio dell'attacco è salito a 22 morti, secondo le autorità sanitarie di Gaza.