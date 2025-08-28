Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
CONTINUA LA GUERRA

Gaza, nuove esplosioni nella notte: il cielo sulla Striscia si illumina

Le esplosioni avvengono in un contesto di crescente indignazione per il doppio attacco israeliano di questa settimana contro l'ospedale Nasser

28 Ago 2025 - 13:43
00:27 

Nella notte si sono verificate diverse esplosioni nel cielo sopra la Striscia di Gaza, mentre prosegue l'operazione militare israeliana. Al momento non è noto se vi siano vittime. Le esplosioni avvengono in un contesto di crescente indignazione per il doppio attacco israeliano di questa settimana contro l'ospedale Nasser, nel sud di Gaza, che ha causato la morte di giornalisti, soccorritori e altre persone. Il bilancio dell'attacco è salito a 22 morti, secondo le autorità sanitarie di Gaza. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri