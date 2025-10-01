Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
guerra in medioriente

Gaza, nuove esplosioni durante la notte: vittime a Deir al Balah

Nonostante le incertezze sul piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, i bombardamenti proseguono

01 Ott 2025 - 11:24
01:13 

Esplosioni nella Striscia di Gaza visibili dal sud di Israele nella notte. Secondo il ministero della Salute di Gaza, la campagna militare israeliana ha causato oltre 66.000 morti palestinesi e quasi 170.000 feriti, senza distinguere tra civili e combattenti. Circa metà delle vittime sono donne e bambini. L’offensiva israeliana è iniziata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e 250 rapite nel sud di Israele. La maggior parte degli ostaggi è stata liberata grazie a precedenti accordi di cessate il fuoco. Nonostante le incertezze sul piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, i bombardamenti proseguono: nelle ultime ore almeno 5 palestinesi sono morti e 12 sono rimasti feriti in un raid israeliano a Deir al Balah.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri