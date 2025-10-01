Gaza, nuove esplosioni durante la notte: vittime a Deir al Balah

Esplosioni nella Striscia di Gaza visibili dal sud di Israele nella notte. Secondo il ministero della Salute di Gaza, la campagna militare israeliana ha causato oltre 66.000 morti palestinesi e quasi 170.000 feriti, senza distinguere tra civili e combattenti. Circa metà delle vittime sono donne e bambini. L’offensiva israeliana è iniziata dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, in cui circa 1.200 persone sono state uccise e 250 rapite nel sud di Israele. La maggior parte degli ostaggi è stata liberata grazie a precedenti accordi di cessate il fuoco. Nonostante le incertezze sul piano di pace proposto dal presidente americano Donald Trump, i bombardamenti proseguono: nelle ultime ore almeno 5 palestinesi sono morti e 12 sono rimasti feriti in un raid israeliano a Deir al Balah.