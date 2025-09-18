Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Snack video
GUERRA AL CULMINE

Gaza, nuova offensiva delle forze israeliane: almeno 16 morti

Almeno 16 persone sono morte a causa dei bombardamenti, mentre l'esercito dello Stato ebraico ha continuato l'offensiva via terra di Gaza City

18 Set 2025 - 09:42
01:44 

Sono proseguiti per tutta la notte i raid delle forze israeliane in tutta la Striscia di Gaza. Almeno 16 persone sono morte a causa dei bombardamenti, mentre l'esercito dello Stato ebraico ha continuato l'offensiva via terra di Gaza City. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste nella città, la più grande dell'exclave palestinese, già quasi completamente distrutta dopo quasi due anni di guerra e alle prese con una terribile carestia. Molti hanno tentato di trasferirsi dalla città, dove un tempo viveva un milione di persone, nella Striscia di Gaza meridionale, a seguito delle richieste militari israeliane di evacuazione completa.

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri