Gaza, nuova carovana di aiuti nel sud della Striscia

Come spiega la stessa agenzia dell'Onu, negli ultimi due mesi il Wfp ha gestito un terzo di tutti i convogli di rifornimento alimentare a Gaza, portando gli aiuti alimentari nelle comunità a rischio e contribuendo ad abbassare i prezzi nei mercati locali. Il Wfp consegna cibo ogni giorno e raggiunge le persone più vulnerabili attraverso programmi nutrizionali.