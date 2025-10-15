Logo Tgcom24
DOPO IL CESSATE IL FUOCO

Gaza, nuova carovana di aiuti nel sud della Striscia

Camion con l'insegna del World Food Programme distribuiscono cibo al popolo palestinese

15 Ott 2025 - 16:24
00:58 

Continua il flusso di aiuti umanitari verso Gaza. Nelle immagini diffuse dall'agenzia statunitense Associated Press, si vedono camion con l'insegna del World Food Programme che, caribi di cibo, si muovono nel sud della Striscia. Il World Food Programme è l'agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di assistenza alimentare e la più grande organizzazione umanitaria del mondo. L'agenzia assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi del mondo.

Come spiega la stessa agenzia dell'Onu, negli ultimi due mesi il Wfp ha gestito un terzo di tutti i convogli di rifornimento alimentare a Gaza, portando gli aiuti alimentari nelle comunità a rischio e contribuendo ad abbassare i prezzi nei mercati locali. Il Wfp consegna cibo ogni giorno e raggiunge le persone più vulnerabili attraverso programmi nutrizionali.

gaza
israele guerra hamas
video evidenza