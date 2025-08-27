Gaza, non si arrestano i bombardamenti israeliani

Numerose esplosioni sono state avvistate sullo skyline di Gaza nelle prime ore di mercoledì 27 agosto, mentre Israele avanza con i piani per un'offensiva contro Gaza City. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha incontrato il suo gabinetto di sicurezza martedì sera, ma ha rivelato poco di quanto accaduto quando è apparso più tardi a un evento a Gerusalemme. "È iniziato a Gaza e finirà a Gaza - ha detto Netanyahu -. Non lasceremo lì questi mostri. Rilasceremo tutti i nostri ostaggi. Faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele". Netanyahu ha affermato che Israele lancerà la sua offensiva contro Gaza City perseguendo contemporaneamente un cessate il fuoco, sebbene Israele non abbia ancora inviato una squadra negoziale per discutere una proposta sul tavolo..