Gaza, Nicolucci (analista Ndcf) a Tgcom24: "Hamas rimarrà in piedi anche tra le macerie"

Si possono salvare gli Accordi di Abramo? "Gli Accordi di Abramo sono già morti, quelli senza i palestinesi. Sono morti il 7 ottobre 2023 e uccisi soprattutto dalla reazione di Netanyahu degli ultimi due anni, che ha reso impossibile nelle opinioni arabe accettare la situazione prima del 7 ottobre. Con l'attacco a Doha, Netanyahu ha cambiato completamente lo scenario politico mediorientale, creando uno scenario di guerra come 50 anni fa di Israele contro tutti i suoi vicini arabi e non, e il bad guy dall'Iran è passato a essere Israele, che è isolato", afferma Nicolucci. "Questo ha un costo per l'amministrazione americana e anche per noi, perché porta a uno schieramento per difendersi da Israele. Il Medioriente arabo oggi si sta unendo contro Israele". Anzi, "Hamas ha già vinto politicamente la guerra perché ha distrutto gli Accordi di Abramo senza i palestinesi. Ora la questione del popolo palestinese, piaccia o non piaccia, si è posta per l'entità stessa della risposta di Netanyahu. Se avesse inseguito i capi di Hamas per il globo terracqueo, avrebbe avuto tutto il mondo con sé, mentre adesso ha tutto il mondo contro", sottolinea Nicolucci.