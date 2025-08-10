Gaza, nessun passo indietro da"Netanyahu: "Voglio liberarla, non occuparla"

Il primo ministro israeliano ha escluso che il territorio possa essere guidato ancora da Hamas o dall'Autorità nazionale palestinesedi Paola Nurnberg
Nessun passo indietro. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, davanti ai giornalisti stranieri, ha ribadito il piano per liberare Gaza e non - ha sottolineato - per occuparla.
Disarmare Hamas, recuperare gli ostaggi, smilitarizzare la Striscia, stabilire la sicurezza e infine permettere la transizione a un potere civile pacifico che non sia sotto il controllo dello Stato ebraico, rimangono obiettivi di breve termine.
