Gaza, nel centro in cui si insegna ai bambini mutilati dalla guerra a camminare di nuovo

"Prima di scoprire il centro e di farmi montare la protesi, sentivo che la mia vita era buia e senza scopo”. Così una delle giovani palestinesi che ha perso una gamba in un bombardamento a Gaza, mentre riceve una protesi nel Centro per gli arti artificiali e la polio di Gaza City. In collaborazione con il ministero della Sanità di Gaza, la Croce Rossa sta implementando un programma di riabilitazione per le persone che hanno perso gli arti durante la guerra fornendo loro protesi per aiutarle ad adattarsi alle loro nuove vite.