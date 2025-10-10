Logo Tgcom24
LA TESTIMONIANZA

Gaza, Monti (Emergency) al Tg4: "Qui festeggiamenti tiepidi, ma ci crediamo"

"Più passano le ore, più aumenta la convinzione che si possa tornare a Gaza City", spiega il medico, in prima linea nella Striscia

10 Ott 2025 - 19:45
02:23 

"Da quando è cessato il fuoco, è successo un po' di tutto. Quando è arrivata la notizia, erano tutti un po' increduli, i sorrisi erano a metà. I festeggiamenti sono stati tiepidi. Ma più passano le ore, più aumenta la convinzione che si possa tornare a Gaza. La gente ci crede". Lo ha detto al Tg4 Giorgio Monti, medico del Policlinico di Sant'Orsola (Bologna) in prima linea con Emergency nella Striscia.

