Gaza, caos al valico migliaia di sfollati cercano di tornare a casa | Le immagini dal drone

Gaza, il caos al valico, il corridoio che è l'unica strada verso casa, appena riaperto. Le immagini riprese dal drone sono drammatiche, raccontano la disperazione nella Striscia di Gaza, dove un fiume di sfollati era in attesa di tornare a casa è stato bloccato dall’esercito israeliano. Decine di migliaia di persone in fila, hanno provato per ore ad attraversare il valico Netzarim per tornare al nord, a ciò che resta delle loro vite. I palestinesi si sono mossi convinti che fosse possibile passare dall’altra parte, ritornare nel Nord di Gaza, alle case distrutte dalla guerra. Ma Benjamin Netanyahu, il premier israeliano, ha deciso in un primo momento di impedire il passaggio degli sfollati perché Hamas non aveva rilasciato Arbel Yehoud, la ventinovenne israelo-tedesca rapita il 7 ottobre 2023 dai terroristi e da allora tenuta in ostaggio a Gaza. La donna non è nelle mani di Hamas, ma della Jihad Islamica e un suo funzionario ieri sera ha assicurato che è stato trovato un accordo e che Arbel Yehoud sarà rilasciata insieme ad altri due ostaggi. La tregua scricchiola ed è appesa al destino della giovane. L’accordo prevedeva che le donne civili fossero liberate per prime, Arbel è invece rimasta indietro due volte. Tra le accuse reciproche di violazioni del patto, lo stallo sarebbe superato: il governo israeliano annuncia che la donna tornerà a casa giovedì assieme ad Agam Berger, la quinta soldata rapita, e a un altro ostaggio. Da questa mattina i palestinesi possono tornare a spostarsi verso nord