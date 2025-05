Gaza, Meloni: "Non condividiamo le recenti proposte di Israele"

Parte dal Piano sanitario Giorgia Meloni che risponde ad Elly Schlein del Pd su sanità e liste d'attesa. Al question time alla Camera il presidente del Consiglio difende e rilancia l'azione di governo. Il premier che, all'accusa di Giuseppe Conte dei 5Stelle di sostenere il piano di riarmo europeo, risponde così: "Sono molto affascinata da questa sua travolgente passione antimilitarista che nessuno aveva avuto modo di apprezzare quando era presidente del Consiglio". Intermezzo di protesta in aula con Riccardo Magi vestito da fantasma. Poi Meloni sulla sicurezza; sugli investimenti e le tutele per le forze dell'ordine. E ancora, capitolo green deal e transizione energetica. E sull'interrogaziuone di Verdi Sinistra italiana sul conflitto a Gaza, "L'Italia in prima linea nella mediazione e negli aiuti umanitari", chiosa.