Gaza, matrimonio collettivo per 203 coppie palestinesi

Un grande matrimonio collettivo nell'area di Al-Zawayda, nella parte centrale della Striscia di Gaza, ha coinvolto 203 coppie palestinesi. L'organizzazione è stata curata dalla Ribat Humanitarian Aid Association, un'associazione umanitaria turca con sede a Konya, in Turchia.La cerimonia è stata un momento di grande gioia e partecipazione popolare: migliaia di persone si sono riunite per festeggiare, nonostante il contesto ancora segnato dalle conseguenze del conflitto. Molti partecipanti e invitati hanno sventolato bandiere palestinesi e turche, come simbolo di gratitudine verso il supporto turco e di unità.