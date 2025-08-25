Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
anche cinque giornalisti

Gaza, le immagini del raid di Israele sull'ospedale di Khan Younis: 20 morti

Non si fermano gli attacchi dell'esercito dello Stato ebraico: tra le vittime un fotografo dell'agenzia di stampa Reuters e un reporter dell'emittente statunitense

25 Ago 2025 - 20:23
05:21 
video evidenza
gaza
khan younis
ospedale

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri