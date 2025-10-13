Gaza, le famiglie riabbracciano gli ostaggi

Due anni di attesa, di paura, di notti insonni, di foto appese ai balconi e nomi gridati nelle piazze. Oggi, finalmente, le mani si intrecciano e i cuori si ritrovano. Matan Zangauker è tornato tra le braccia della madre Einav, che non ha mai smesso di sperare, stringendolo come per poter rivivere ogni giorno perso. Poco dopo, anche Eitan Horn ha potuto riabbracciare la sua famiglia: un gesto semplice, ma capace di raccontare due anni di silenzi, attese e paure. Guy Gilboa, ventiquattro anni, sopravvissuto al massacro del Nova Festival, è stato accolto con un calore che sembrava abbracciare tutto il Paese e Yosef Chaim ha finalmente potuto sentire il conforto di chi lo aspettava da troppo tempo.

