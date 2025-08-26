Gaza, la voce dei cristiani: "Non ce ne andremo"

Gli uomini di pace alzano la voce dal cuore della Striscia per dire basta alla guerradi Roberto Lamura
Sono gli uomini di pace ad alzare la voce dal cuore di Gaza per dire basta alla guerra. Il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa e Teofilo III dei greco-ortodossi, fanno sapere che non lasceranno la Striscia nonostante i piani del premier israeliano Benjamin Nethanyahu di occuparla. "Il clero e le suore rimarranno e continueranno a occuparsi di chi ha bisogno": questa l'essenza del messaggio congiunto, nel quale gli alti prelati rivolgendosi a Israele sottolineano che "non può esserci futuro basato sulla prigionia o la vendetta e non c’è motivo di giustificare lo sfollamento di massa forzato di civili".
