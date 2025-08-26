Logo Tgcom24
NON SOLO PIZZABALLA

Gaza, la voce dei cristiani: "Non ce ne andremo"

Gli uomini di pace alzano la voce dal cuore della Striscia per dire basta alla guerra

di Roberto Lamura
26 Ago 2025 - 21:37
Sono gli uomini di pace ad alzare la voce dal cuore di Gaza per dire basta alla guerra. Il patriarca di Gerusalemme, cardinale Pierbattista Pizzaballa e Teofilo III dei greco-ortodossi, fanno sapere che non lasceranno la Striscia nonostante i piani del premier israeliano Benjamin Nethanyahu di occuparla. "Il clero e le suore rimarranno e continueranno a occuparsi di chi ha bisogno": questa l'essenza del messaggio congiunto, nel quale gli alti prelati rivolgendosi a Israele sottolineano che "non può esserci futuro basato sulla prigionia o la vendetta e non c’è motivo di giustificare lo sfollamento di massa forzato di civili".

