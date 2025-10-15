Gaza, la tregua regge ma traballa

La tregua a Gaza traballa, ma al momento regge. Il presidente americano Trump ha ribadito il passaggio alla fase 2 dell'accordo tra Israele e Hamas, la strada, tuttavia, è tutta in salita. Dopo la liberazione dei 20 ostaggi vivi era atteso il ritorno in patria delle spoglie di 28 ostaggi morti. Ma finora ne sono stati consegnati solo 8. E secondo l'Idf uno dei quattro cadaveri analizzati dell'istituto forense Abu Kabir, a sud di Tel Aviv, appartiene a un palestinese di Gaza. “E’ una violazione dell'accordo”, ha detto lo Stato Ebraico annunciando la chiusura del valico di Rafah poi riaperto in queste ore su pressione dei mediatori. Dentro la Striscia è già al lavoro un team egiziano per provare a rintracciare i resti dei restanti ostaggi morti. I gazawi attendono l'entrata di 600 camion di aiuti al giorno, come stabilito nell'accordo, e intanto scavano tra le macerie recuperando altri corpi senza vita.