Mondo
Crosetto: "Rischio elevatissimo"

Gaza, la Global Sumud Flotilla va avanti

Le prossime 48 ore potrebbero essere determinanti

di Alessandro Tallarida
29 Set 2025 - 13:04
01:32 

La notte è passata senza problemi per la Globali Sumud Flotilla, che punta verso Gaza. Le prossime 48 ore però potrebbero essere determinanti. "Il rischio è elevatissimo", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quarantuno le barche ancora in navigazione: un guasto ha costretto un'imbarcazione ad abbandonare la missione rallentando di poco il viaggio. Tra 3/4 giorni la flotta dovrebbe essere in vista della costa. Ma le incognite sono tante.

