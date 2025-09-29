Gaza, la Global Sumud Flotilla va avanti

La notte è passata senza problemi per la Globali Sumud Flotilla, che punta verso Gaza. Le prossime 48 ore però potrebbero essere determinanti. "Il rischio è elevatissimo", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. Quarantuno le barche ancora in navigazione: un guasto ha costretto un'imbarcazione ad abbandonare la missione rallentando di poco il viaggio. Tra 3/4 giorni la flotta dovrebbe essere in vista della costa. Ma le incognite sono tante.